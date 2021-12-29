Белогорск, Амурская область, 29 декабря, 2021, 04:51 — ИА Регнум. В Белогорске ребёнок, который пришёл вместе с мамой в следственные органы, растопил сердце следователей. Они подарили ему подарок, который мальчик боялся просить у Деда Мороза, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 декабря в пресс-службе следственного управления СК РФ по Амурской области.

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Мальчика привела в ведомство женщина, которая была вызвана на допрос и не нашла, с кем оставить ребёнка. Пока шла беседа, четырёхлетний мальчик рассказал следователю, что ничего не просит у Деда Мороза, потому что его подарок «слишком сложный», и у волшебника не хватит на него денег, потому что много детей просят у него подарки.

Узнав, что речь идёт о роботе-собаке, коллектив следственного управления Белогорска решил подарить эту игрушку ребёнку. 28 декабря подарок был торжественно вручён.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря Деды Морозы пробежали по центру Санкт-Петербурга, выполняя детские мечты. Они совершили забеги на 2,5 км и 5 км, попутно занимаясь благотворительностью.