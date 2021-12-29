Токио, 29 декабря, 2021, 04:40 — ИА Регнум. В Японии провели массовый опрос населения, по итогам которого было установлено достижение рекордного показателя здоровья общества — средней продолжительности периода жизни, когда гражданин может вести активную деятельность без получения долгосрочной медицинской помощи. Об этом 29 декабря сообщает телеканал NHK.

Япония

Опрос, охвативший порядка 200 тысяч семей, показал, что для мужчин продолжительность «здоровой жизни» в настоящее время составляет 72,68 года, для женщин — 75,38.

Впервые подобные исследования были проведены в Японии в 2001 году. За 20 лет показатель здоровья у мужчин увеличился на 3,28 года, у женщин — на 2,73 года.

Предполагается, что при сохранении существующей тенденции доля пожилых японцев от общей численности населения страны, которая в настоящее время составляет примерно 29,1%, к 2040 году превысит 35%.

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