Якутск, 29 декабря, 2021, 04:32 — ИА Регнум. Воздушное судно авиакомпании S7, следовавшее 29 декабря из Москвы в Якутск, пошло на посадку в Тюмени. Причиной экстренного прерывания полёта стало состояние здоровья одного из пассажиров, сообщило ТАСС.

Александр Полегенько ИА REGNUM Cамолёт авиакомпании S7

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Один из мужчин, летевших в Якутию, почувствовал себя плохо.

«Самолёт сел в Тюмени, в Якутске ожидается, предварительно, в 16:00 (10:00 мск)», — пояснили в пресс-службе аэропорта.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 11 декабря самолет Boeing-737 авиакомпании Nordwind Airlines, следовавший по маршруту Москва — Краснодар, из-за разгерметизации в кабине пилотов совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Никто не пострадал.