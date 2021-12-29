Хабаровск, 29 декабря 2021, 04:30 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев 28 декабря провёл «прямую линию», где отвечал на вопросы жителей и журналистов. Поступило более 30 вопросов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.
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Большая часть вопросов касалась злободневных тем: доступного жилья, качественного медицинского обслуживания и образования, комфортной среды, социальной поддержки льготных категорий граждан, подготовки кадров, качества дорог и транспортной доступности отдаленных населенных пунктов. Были вопросы и личного характера. Например, какому исконно дальневосточному подарку к Новому году губернатор был бы рад.
Одной из самых острых тем стала пандемия коронавируса.
Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Дегтярев 28 декабря проведёт «прямую линию».