Хабаровск, 29 декабря, 2021, 04:30 — ИА Регнум. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев 28 декабря провёл прямую линию, где отвечал на вопросы жителей и журналистов. Поступило более 30 вопросов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Пресс-служба правительства Хабаровского края Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев

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Большая часть вопросов касалась злободневных тем: доступного жилья, качественного медицинского обслуживания и образования, комфортной среды, социальной поддержки льготных категорий граждан, подготовки кадров, качества дорог и транспортной доступности отдаленных населенных пунктов. Были вопросы и личного характера. Например, какому исконно дальневосточному подарку к Новому году губернатор был бы рад.

Одной из самых острых тем стала пандемия коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Михаил Дегтярев 28 декабря проведёт прямую линию.