Брюссель, , 04:15 — REGNUM К заявлениям представителей различных государств и международных организаций, озабоченных ликвидацией по решению Верховного суда России международного историко-просветительского и правозащитного общества «Мемориал» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом), добавилось «сожаление», 28 декабря высказанное главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем на своей странице в социальной сети Twitter.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

Жозеп Боррель «ЕС крайне сожалеет о решении Верховного суда России о ликвидации международного «Мемориала» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом), играющего важную роль в сохранении памяти о политических репрессиях и нарушениях прав человека».

По его словам, «критический взгляд на своё прошлое имеет важное значение для здорового развития и прогресса общества».

Напомним, что в ходе заседания Верховного суда РФ 28 декабря НКО обвинили в том, что она создаёт лживый образ СССР как террористического государства и искажает память о Великой Отечественной войне. В тот же день суд вынес решение о ликвидации организации.

В защиту иностранного агента, много лет последовательно работавшего на разрушение — «переформатирование» российского общества, выступили председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Швеции Анн Линде, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, Госдепартамент США и другие.

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