Владивосток, 29 декабря, 2021, 04:06 — ИА Регнум. В Приморье с января по ноябрь силовики ликвидировали 47 наркопритонов, за аналогичный период 2020 года — 35, сообщили кореспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Правоохранители отмечают, что в крае есть положительная динамика по борьбе с организацией и содержанием наркопритонов.

Активны в этом отношении и жители Приморья — поступило 249 сообщений о фактах незаконного оборота наркотиков.

Особое внимание уделяется совершенствованию системы медицинской и социальной реабилитации наркозависимых в Приморье. В каждом муниципалитете работают наркологические кабинеты. Созданы семь межрайонных центров, в которых организованы пять стационарных отделений на базе государственных наркологических и психиатрических учреждений.

В крае реализуются краткосрочные, 4−8 недель, и долгосрочные программы — от четырех месяцев до года, в которых применяется мультидисциплинарный подход, работа с наркологом, клиническим психологом и соцработником.

Ежегодно в программах медреабилитации в амбулаторных условиях участвуют более 700 больных наркоманией, в стационарах — свыше 200 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области за восемь месяцев 2021 года выявлено 970 преступлений в сфере незаконного потребления наркотиков.