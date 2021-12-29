Владивосток, , 04:04 — REGNUM Владивосток вошел в топ-10 городов, которые за последние два года стали популярны у туристов России. Рейтинг новых направлений для внутреннего туризма опубликовал Forbes Life, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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За последние 5 лет количество туристов, приезжающих на Дальний Восток, увеличилось на 220%. С января по сентябрь в Приморье побывали более млн туристов, большинство из которых — внутренние. Это почти в два раза больше, чем годом ранее. До 90% туристов посещают Владивосток.

Владивосток привлекает не только знаменитыми вантовыми мостами и живописной природой острова Русский, но и гастрономическими фестивалями, которые проходят в городе круглый год. Зимой гостей угощают корюшкой, летом — мидиями и гребешком, а осенью — таежными деликатесами и крабами.

Интерес туристов ожидаемо оживляет инфраструктуру: в городе работает 383 отеля, включая два пятизвездочных, много ресторанов.

Комфорт городской среды оценивается экспертами в 9 баллов из 10. Туристическая привлекательность набрала 8 баллов, а транспортная доступность — 7 баллов. Всего Владивосток набрал 24 балла.

Как сообщало ИА REGNUM, у России в 2021 году одна из лучших динамик восстановления внутреннего туризма в мире — 90% к показателям 2019 года.