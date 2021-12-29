Каракас, , 08:16 — REGNUM Министр иностранных дел Венесуэлы Феликс Пласенсиа заявил 28 декабря о готовности его страны координировать с ООН по вопросам массовых убийств в Колумбии. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina со ссылкой на заявление политика в твиттере.

FARC-EP. Колумбия Flickr

«Каждые четыре дня в Колумбии происходит массовая резня, а каждые два дня убивают общественного лидера или правозащитника. Эти цифры ошеломляют. Молчать об этой трагедии — позор для всех демократических стран в мире, — подчеркнул Пласенсиа, — наша страна предоставит любую помощь агентам ООН, чтобы положить конец систематическому уничтожению людей в Колумбии по политическим причинам».

Согласно данным Института исследований в области развития и мира Indepaz, только за 2021 год в Колумбии были убиты 169 общественных деятеля. С момента подписания Мирного соглашения в 2016 насильственным путем погибли 1283 активиста, из которых 885 пострадали при правительстве Ивана Дуке.

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