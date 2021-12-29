Минск, 29 декабря, 2021, 03:53 — ИА Регнум. Оперативники МВД Белоруссии выявили жителя Гомеля, причастного к растлению несовершеннолетних. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за изготовление и распространение порнографических материалов с изображением малолетнего, проинформировала 28 декабря пресс-служба министерства.

(сс) Anna Chervonets Здание МВД Белоруссии

«Мужчина знакомился с детьми через мессенджеры, представляясь ровесником, втирался в доверие и собирал о них различную информацию: имя, возраст, место жительства. После просил их сняться на фото и видео без одежды и прислать ему, — сказано в сообщении МВД, — Гомельчанин задержан. В его ноутбуке и телефоне обнаружены фото‑ и видеоматериалы порнографического содержания с участием порядка сотни детей. На каждого ребёнка он заводил отдельную картотеку со всеми собранными персональными данными и порнографическими материалами».

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Отметим, в отличие от МВД Белоруссии «правоохранители» соседней Литвы освобождают от уголовной ответственности составителей любителей детской порнографии при согласии оказывать специфические услуги. Так, например, было сфабриковано уголовное политически мотивированное «дело Палкецкиса»: на известного литовского публициста и антифашиста Альгирдаса Палецкиса дал показания Деймантас Бертаускас, которого ДГБ Литвы шантажировало привлечением к уголовной ответственности за коллекцию детского порно.

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Десятью годами ранее Литва переживала большой политико-педофильский скандал: 36-летний житель Каунаса Драсюс Кедис отчаялся призвать к ответственности высокопоставленных чиновников, которых он обвинял в сексуальной эксплуатации своей пятилетней дочери, поэтому начал их отстреливать. Вскоре после ареста Кедис при загадочных обстоятельствах погиб. Литовские спецслужбы заблокировали сайт «фиолетового мстителя», а литовцы массово солидаризировались с ним, выражая протест в форме подарков прокурорам детской одежды и игрушек, а также на протестных митингах.