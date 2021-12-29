Минск, , 03:49 — REGNUM Новый проект конституции Белоруссии провозглашает оригинальную модель народовластия. Об этом 28 декабря в центральном аппарате Следственного комитета республики заявил председатель правления «Белорусского общества «Знание» Вадим Гигин.

В Белоруссии Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как сообщает пресс-служба ведомства, «политолог рассказал обо всех изменениях в новом проекте Конституции Республики Беларусь и его важности, а также отметил необходимость создания органа народовластия — Всебелорусского народного собрания». В официальном сообщении Гигин также назван «политиком».

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«Мы провозглашаем собственную модель народовластия, как и прописано в новом проекте Конституции это — Всебелорусское народное собрание, то есть это такой сход представителей различных трудовых коллективов, депутатского корпуса, общественных организаций, политических партий, это внепарламентский орган. Но он, если угодно, общественно-консультативный, но обладающий очень серьезными правовыми полномочиями», — добавил «политик» Гигин.

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