Владивосток, 29 декабря, 2021, 03:39 — ИА Регнум. «Аэрофлот» с 29 декабря открыл продажи на 2022 год субсидируемых государством авиабилетов для жителей Дальнего Востока, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе авиакомпании.

Страница Дмитрия Миронова в Facebook Самолет

Читайте также: Количество субсидируемых авиабилетов для дальневосточников могут ограничить

Билеты можно приобрести на прямые рейсы в салонах эконом класса.

Абсолютно все жители Дальнего Востока при предъявлении паспорта с регистрацией по месту жительства в регионах ДФО, а для детей от 12 до 14 лет — свидетельства о месте регистрации (для детей до 12 лет подтверждение места регистрации не требуется), могут приобрести недорогие авиабилеты. Из региональных столиц в Москву можно улететь за 10 200 рублей, за исключением Якутска, откуда перелёт в столицу РФ обойдётся в 9200 рублей.

Маршруты

Тариф в одну сторону, руб.

Взрослый/руб.

Ребёнок от 2 до 12 лет/руб.

10 200

5 550

10 200

5 625

10 200

5 400

10 200

5 475

10 200

5 400

9 200

5 250

Для льготных категорий граждан действуют более выгодные предложения. Приобрести льготные авиабилеты могут люди в возрасте до 23 лет и старше 60 (женщины — старше 55), инвалиды I группы любого возраста, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида I группы или ребёнка-инвалида, многодетные семьи. Для них перелёт, например, из Владивостока в Москву будет стоить 7400 рублей, а из Владивостока в Южно-Сахалинск 1500 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на субсидирование воздушных перевозок в РФ в 2021 году было выделено 21,8 млрд рублей, из них 13,7 млрд рублей (63%) приходится на регионы Дальнего Востока, к перевозке планируется более 1,6 млн пассажиров — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев 27 декабря провёл совещание о субсидировании авиаперевозок с главами регионов.