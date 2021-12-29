Владивосток, 29 декабря, 2021, 03:42 — ИА Регнум. Команда «Красный лис» из Владивостока стала чемпионом Международной лиги Международного союза КВН, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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Сезон 2021 года оказался удачным для команды — летом КВНщики из Владивостока успешно выступили в Светлогорске, завоевав «Малого КиВиНа в темном». А осенью приняли участие в Кубке мэра Москвы, выступив в блоке «Путевка в вышку». Члены жюри вместе с командой «Поэтессы» назвали «Красного лиса» победителем блока. Так, команда завоевала путевку в Высшую лигу КВН сезона 2022 года.

Приморская некоммерческая организация выиграла грант президента РФ на развитие школьного движения КВН. В рамках проекта в муниципалитетах создадут новые клубные команды, организуют тематические лекции и обучающие мастер-классы, подготовку к выступлениям и непосредственно сами игры.

«В Приморье планируется создать 45 новых сборных. Ребята смогут творчески реализоваться, развить навыки актерского и сценического мастерства, авторского и сценарного искусства, чувство юмора. Сильнейшие представители муниципалитетов примут участие в краевом слете для подростков, играющих в КВН. Это должно усилить мотивацию школьников и студентов к участию в проекте», — пояснили в департаменте по делам молодежи.

Как сообщало ИА REGNUM, каждый четвёртый житель России (25%) когда-либо в своей жизни играл в КВН. Среди людей 35−44 лет об этом заявили 30%, среди людей старше 60 лет — 28%. Никогда не играли в КВН 75%. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.