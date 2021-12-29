Панама, 29 декабря, 2021, 03:37 — ИА Регнум. В Панаме за минувшие сутки подтвердили еще 17 случаев заражения штаммом «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По ее данным, всего в стране зафиксировано 26 случаев заражения этой разновидностью коронавируса. Среди новых пациентов — 11 женщин и шестеро мужчин возрастом от 24 до 60 лет. При этом случаи заражения были зафиксированы в трех регионах республики. Ведомство отмечает, что никому из заболевших не потребовалась госпитализация.

Отмечается, что первый случай заражения штаммом «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2 в Панаме выявили 20 декабря. Также уточняется, что почти все заболевшие этой разновидностью инфекции ранее посещали ЮАР, Колумбию, Испанию, США или Пуэрто-Рико.