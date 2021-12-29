Москва, , 09:20 — REGNUM На поддержку культурных учреждений Москвы в 2021 году дополнительно выделено 2,7 млрд рублей. Об этом 29 декабря сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Большой театр в Москве Александра Просвирникова © ИА REGNUM

Поддержку получили 273 учреждения культуры. Речь идет о субсидии на оплату труда сотрудников и содержание имущественного комплекса, включая обслуживание зданий и коммунальные услуги.

«Сфера культуры входит в число наиболее пострадавших из-за пандемии отраслей. В этом году по решению мэра Москвы городским учреждениям дополнительно направили 2,7 миллиарда рублей. Поддержку получили театры, культурные центры, музеи, выставочные залы и другие организации», — сказала Сергунина.