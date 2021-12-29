Москва, 29 декабря, 2021, 03:27 — ИА Регнум. Российский оператор американской стриминговой платформы Netflix был внесён в реестр аудиовизуальных сервисов Роскомнадзором. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба ведомства.

Brian Cantoni Пульт Netflix

ООО «Развлекательный онлайн-сервис», выступающий оператором Netflix в РФ и являющийся частью «Национальной Медиа Группы», обеспечило соблюдение требований законодательства России, необходимое для внесения Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов.

Гендиректор ассоциации «Интернет-видео» (объединяет видеосервисы ivi, Okko, Megogo, Amediateka, Start и др.) Алексей Бырдин приветствовал решение Роскомнадзора и пояснил, что до настоящего времени регулирование аудиовизуальных сервисов затрагивало только российские компании. Включение в реестр иностранного ресурса, по словам Бырдина, означает, что «лёд тронулся». По мнению Бырдина, в реестр следует включить, кроме Netflix такие платформы, как: Apple TV+, Google Play, Crunchyroll и ряд других.

Напомним, реестр аудиовизуальных сервисов в декабре 2020 года для мониторинга запрещенного контента в онлайн-кинотеатрах. Включённые в реестр видеосервисы обязаны зарегистрировать в России отдельное юридическое лицо, а данные российских пользователей сохранять строго на территории страны.