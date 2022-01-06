Владивосток, 6 января, 2022, 03:26 — ИА Регнум. В Приморье за 2021 год ликвидировали 25 очагов африканской чумы свиней (АЧС), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Uprvetro.donland.ru Чума свиней

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В последних числах декабря сняли карантин в Партизанском районе.

Из 25 очагов АЧС 12 — дикие, 12 — домашние, один — инфицированный объект.

Отмечается, что вакцины от африканской чумы нет. Для человека АЧС опасности не представляет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области с начала 2021 года зарегистрировано и ликвидировано 18 вспышек африканской чумы свиней.