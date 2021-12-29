Москва, , 08:46 — REGNUM В период новогодних праздников библиотеки Москвы приглашают детей и их родителей принять участие в специально подготовленной программе. Об этом 29 декабря сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Библиотека Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ожидается, что в период с 2 по 7 января 2022 года в 160 городских библиотеках пройдут сотни мероприятий. В их числе запланированы творческие занятия, квесты, спектакли, викторины, конкурсы, встречи с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами. Для участия в праздничных событиях необходимо пройти предварительную регистрацию.

«Новогодние мероприятия пройдут в 160 городских библиотеках. Программа ориентирована на горожан разных возрастов. Самых маленьких посетителей ждут интерактивные спектакли по мотивам любимых сказок. Для ребят постарше проведут творческие мастер-классы, квесты и музыкальные представления», — сказала Сергунина.

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