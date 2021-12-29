Вена, 29 декабря, 2021, 03:18 — ИА Регнум. Минздрав Австрии манипулирует статистикой по заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране, дискриминируя жителей государств, применяющих для вакцинации российский препарат «Спутник V». Об этом заявил посол России в Вене Дмитрий Любинский на своей странице в Facebook.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Австрии

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«Обманчивая статистика, используемая Минздравом Австрии, дискриминационна не только в отношении россиян, но и граждан ряда других стран, где эффективно применяется «Спутник V», — заявил он.

Дипломат призвал австрийские власти скорее добиться взаимного признания сертификатов о прохождении вакцинации с Россией. По его словам, это должно обеспечить свободное передвижение граждан обеих стран.

Ранее глава минздрава Австрии Вольфганг Мюкштайн представил статистику по заболеваемости COVID-19 и вакцинации в стране. Самый низкий процент привитых оказался у граждан России, а также Венгрии и Сербии, где используется препарат «Спутник V». При этом в статистике учитываются сведения о вакцинации, занесенные в австрийские реестры.