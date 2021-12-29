Петропавловск-Камчатский, 29 декабря, 2021, 03:16 — ИА Регнум. В Камчатском крае в 2021 году число официально зарегистрированных браков по сравнению с предшествующим годом выросло примерно на 10%. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба правительства полуострова.

(сс) TheVirtualDenise Семья

С начала года и на настоящий момент супружеские узы на Камчатке официально оформили 2537 пар, в то время как в 2020 году их было 2300.

пресс-служба правительства Камчатского края «В течение года проходили торжественные регистрации браков в честь Дня семьи, любви и верности, Дня народного единства, в красивые зеркальные даты. Количество заключённых браков в этом году выросло… Наибольшее количество свадеб пришлось на сентябрь».

Отмечается, что в этом году на полуострове свой брак официально расторгли 1844 пары.

Как сообщало ИА REGNUM, на большой пресс-конференции 23 декабря президенту России Владимиру Путину был задан вопрос о росте популярности нетрадиционных семейных ценностей в мире и их навязывании России. В ответ глава государство отметил, что искать противоядие нужно в ценностях семьи и брака, которые поддерживают все традиционные конфессии и все народы России.