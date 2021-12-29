Сан-Сальвадор, 29 декабря, 2021, 08:12 — ИА Регнум. Бывший старший прокурор Сальвадора по борьбе с коррупцией Герман Арриаза обвинил 28 декабря президента Найиба Букеле в прекращении расследования переговоров одного из подразделений правительства с уличными преступными группировками. Об этом сообщает новостное агентство Reuters.

Герб Сальвадора

Экс-прокурор заявил, что его команда собрала достаточно доказательств сделки правительства Букеле с бандами Мара Сальватруча и Баррио 18 в 2019 году. Сделка должна была снизить количество уличных убийств и помочь правящей партии победить на выборах в законодательные органы.

Заявление Арриазы стало первым публичным обвинением действующего правительства в сделках с бандами, более 20 лет терроризирующими страну. Кроме того, 8 декабря министерство финансов США ввело санкции в отношении двух сальвадорских чиновников за серию аналогичных «соглашений» с преступниками.