Москва, 29 декабря, 2021, 02:57 — ИА Регнум. На прошедшей неделе 39 летательных аппаратов иностранных государств (33 самолёта-разведчика и шесть БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было. Инфографику с данными Минобороны РФ опубликовала газета «Красная звезда».

Самолет ВВС США ЕР-3Е Aries

Истребители дежурных сил ПВО два раза вылетали на перехват возможных нарушителей государственной границы России.

Всего лётчиками ВКС России в рамках боевой подготовки была выполнена 181 лётная смена на 58 аэродромах. Самолёты военно-транспортной авиации совершили более 500 перелётов.

По данным Минобороны РФ, вооружённые силы в рамках боевой подготовки провели более 12,6 тыс. практических мероприятий. На 132 полигонах было проведено более 2,1 тыс. занятий по вождению, из них 50% — ночью. Десантниками было выполнено более 2,8 тыс. прыжков с парашютом.

Морские рубежи на прошедшей неделе охраняли более 60 подводных лодок, надводных кораблей и судов обеспечения.

В рамках гособоронзаказа ВМФ России получил атомные подводные лодки «Князь Олег» и «Новосибирск».

Как сообщало ИА REGNUM, США решили «притормозить» атомный авианосец USS Harry S. Truman (типа Nimitz) в Средиземном море для обеспечения «постоянного присутствия в Европе» в связи с обострением ситуации вокруг Украины.