Кито, , 08:10 — REGNUM Региональная тюрьма в провинции Эквадора Гуаясе объявила 28 декабря об очередных массовых беспорядках. Волнения начались в тот день, когда власти должны были снять чрезвычайное положение в национальной пенитенциарной системе. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Полиция Эквадора

Исправительное учреждение окружено сотрудниками армии и полиции.

В 2021 году произошло обострение начавшегося в 2019 году тюремного кризиса. В конце сентября президент Гильермо Лассо объявил о введении в учреждениях чрезвычайного положения. Планировалось, что жесткие меры помогут подавить мятежи и восстановить контроль над заключенными. Действие чрезвычайного положения должно было закончиться 28 декабря, но новые беспорядки вынуждают правительство продлить меры.

Тюремная сеть Эквадора страдает от переполненности, нехватки сотрудников, отсутствия реабилитационных программ и ужасных условий содержания.

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