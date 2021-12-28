Иерусалим, 29 декабря, 2021, 02:44 — ИА Регнум. Глава минобороны Израиля Бени Ганц обсудил с палестинским президентом Махмудом Аббасом вопросы борьбы с терроризмом, а также укрепления доверия между Иерусалимом и Рамаллой. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Израиль

«Министр обороны Бени Ганц встретился с председателем палестинской автономии Махмудом Аббасом для обсуждения ряда вопросов, касающихся безопасности и гражданской сферы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Ганц заявил Аббасу о желании продолжать налаживать контакты с палестинской стороной в сферах экономики и гражданской безопасности. Также стороны обсудили борьбу с терроризмом в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Израиля Нафтали Беннет выступил против планов США открыть в Восточном Иерусалиме консульство для палестинцев. По его словам, Иерусалим является столицей Израиля, а не Палестины.