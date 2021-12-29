Мехико, , 02:43 — REGNUM Мексика в 2023 году практически полностью прекратит экспорт своей нефти, заявил глава мексиканской нефтегазовой компании Pemex Октавио Оропеса 28 декабря на пресс-конференции

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, до 2024 года организация будет перерабатывать все добываемое ею сырье, поскольку в стране должен открыться нефтеперерабатывающий завод в Дос-Бокасе и нефтехимический комплекс «Кангрехера». Оропеса отметил, что подобный результат позволит добиться стопроцентного обеспечения Мексики горючим.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа издание Milenio распространило информацию о том, что в июле 2020 года добыча нефти компанией Pemex падала до рекордного за 41 год уровня и составляла не более 1,595 млн баррелей в сутки.

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