Москва, , 03:46 — REGNUM Попытки Азербайджана увязать функционирование Лачинского коридора с открытием транспортного сообщения в регионе являются некорректными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 декабря заявила политолог Мариам Овсепян.

Лачинский коридор CuriousGolden

Эксперт отметила, что намерения руководства Азербайджана открыть пограничный и таможенные посты в Лачинском коридоре противоречат трёхстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, подписанному президентом России, премьер-министром Армении и президентом Азербайджана. Ведь, согласно данному заявлению, Лачинский коридор находится под контролем российского миротворческого контингента, сказала политолог. Более того, оно не предусматривает какого-либо изменения фактического статуса коридора, который существовал до 44-дневной агрессии Азербайджана против Арцаха. Таким образом, заявление руководства Азербайджана является не только формой публичного давления на армянскую сторону, но и попыткой пересмотреть некоторые пункты трёхстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, считает эксперт.

«Кроме того, начиная с 1997 года, все предложения сопредседателей Минской группы ОБСЕ в лице России, США и Франции предусматривали, что Лачинский коридор будет обладать тем же статусом, что и сам Нагорный Карабах. В последующем это предложение никем не ставилось под сомнение и стало одним из фундаментальных элементов урегулирования азербайджано-карабахского конфликта. Итоги незаконного применения Азербайджаном военной силы не может служить основанием для пересмотра выкристаллизованных в ходе переговорного процесса базовых элементов урегулирования конфликта», — заявила Мариам Овсепян.

Открытие коммуникаций в регионе также является одним из базовых элементов урегулирования конфликта, считает политолог. Однако никогда в процессе переговоров не ставился знак равенства между Лачинским коридором и открытием транспортных путей по территории Армении. Эти два вопроса всегда рассматривались в различных плоскостях, сказала эксперт.

«Власти НКР уже отреагировали на заявление президента Азербайджана относительно его желания открыть пограничный и таможенный посты в Лачинском коридоре, подчеркнув неприемлемость и недопустимость подобного рода шагов. Азербайджан не может в одностороннем порядке и без согласия других сторон, включая Россию, предпринимать подобные действия, которые могут вновь перевернуть с ног на голову и без того шаткую ситуацию в регионе в целом», — заявила политолог.

Напомним, что в декабре азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что в случае, если Ереван будет требовать установить таможенные пункты в Зангезурском транспортном коридоре между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой, то Баку выдвинет такое же требование к Лачинскому коридору, соединяющему Армению с Нагорным Карабахом.