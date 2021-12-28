Киев, 29 декабря, 2021, 02:40 — ИА Регнум. Финансовые потери Украины из-за несвоевременной покупки газа составили $7 млрд. Такое заявление сделал бывший украинский лидер Пётр Порошенко в интервью «5 каналу».

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко

Порошенко пояснил, что в начале зимы газ стоил $100 за тысячу кубометров — в десять раз меньше, чем сейчас, а у компании «Нафтогаз» было $2 млрд для его закупки, но топливо не было куплено своевременно. Сейчас глава «Нафтогаза» Юрий Витренко написал заявку в правительство о том, что ему нужны ещё $5 млрд, чтобы покрыть дополнительные расходы, возникшие из-за роста цены на газ. Таким образом, подытожил Порошенко, потери Украины составили $7 млрд.

По мнению экс-президента Украины, эти $7 млрд можно считать украденными из бюджета страны, и за эту кражу должен ответить действующий украинский президент Владимир Зеленский. Как пояснил Порошенко, если украинский лидер не назвал и не привлёк к ответственности непосредственных виновников этого преступления, то он должен как глава государства ответить за это лично.

Напомним, биржевая цена газа в Европе в декабре, на фоне наступающих морозов и при аномально низких запасах газа в европейских подземных хранилищах, выросла до рекордной отметки $2000 за 1 тыс. куб. м.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению депутата фракции «Европейская солидарность» в Киевоблсовете, закупка газа у России является угрозой суверенитету Украины.