29 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили инициативу, согласно которой водителям будет разрешено повернуть направо на регулируемом перекрёстке вместе с движением пешеходов.

Елизавета Коробова, , 10:10 — REGNUM Инициатива о введении изменений в правила поворота автомобилей на регулируемых перекрёстках, разрешающая водителям поворачивать направо одновременно с движением пешеходов, спровоцировала споры в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 29 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

"Зная наших водителей, начнётся кромешный ад! Ибо слишком много стало дятлов за рулём, которые не думают о чужой жизни», — считает Олег Б.

Пользователи разделились на два лагеря: на тех, кто убеждён, что водители, как только им позволят поворачивать направо одновременно с движением пешеходов, начнут этих самых пешеходов массово сбивать, и на тех, кто верит в благоразумие российских автолюбителей.

«Удивляюсь, вы как ездите? У нас в городе на всех перекрёстках поворот направо вместе с пешеходами. И там всё отлично! Все видят друг друга, водители пропускают пешеходов! Кстати, когда была в той же Казани, нас сразу предупредили, водители здесь пешеходов не пропускают, смотреть следует в оба. Наших же водителей дрюкают как только могут за пешеходов, да и пешеходы бесстрашные у нас, могут на нерегулируемом пешеходном переходе перед носом машины не глядя пробежать. Вылупится такой в капюшоне, в наушниках, с телефоном и понять не может, чего на него сигналят все», — написала Ирина И.

Автомобильное движение Дарья Антонова © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы не совсем поняли суть инициативы, потому что в их населённых пунктах не так часто встречают перекрёстки, на которых пешеходы совершают движение отдельно от всего автомобильного потока.

«Ничего не понял, а сейчас нельзя, что ли? Горит зелёный для авто, поворачиваешь, пропускаешь пешеходов, идущих на зеленый, и едешь себе дальше. О чём речь-то?» — задаётся вопросом Алексей Н.

«Сейчас активно вводятся, и есть уже много где, перекрёстки, где отдельно едут машины и отдельно переходят пешеходы. Машины при этом стоят во всех направлениях. Вот в таких случаях предполагается разрешить водителям совершить поворот направо одновременно с движением пешеходов», — указывает Юрий Л.

Часть людей полагает, что если не давать водителям развивать большую скорость, то на перекрёстках им останется просто быть более внимательными и не мешать движению пешеходов.

«Так все и так всегда поворачивают направо, не дожидаясь, пока все пешеходы уйдут с проезжей части. Или теперь можно будет поворачивать на красный? Видимо, такая практика есть не во всех городах и не везде есть регулируемые перекрёстки. Но если так подумать, то ничего страшного для пешеходов не будет, если автомобилям разрешат подкатиться к пешеходному переходу, чтобы быстрее поехать, когда на переходе не останется людей», — поделился своим мнением Серый В.

Пешеходы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ряд пользователей жалуется, что некоторые схемы регулировки перекрёстков их просто раздражают.

«Мы в Перми называем это «московской схемой», когда сперва машины в одну сторону едут, потом в другую, а потом чисто пешеходы по всем направлениям двигаются. У нас таких перекрёстков по пальцам одной руки пересчитать можно, но это дико неудобно», — написал Алексей Н.

Напомним, 27 декабря газета «Коммерсантъ» опубликовала материал, согласно которому Ассоциация транспортных инженеров выступила с инициативой о введении изменений в правила поворота автомобилей на регулируемых перекрёстках, разрешив водителям поворачивать направо одновременно с движением пешеходов. По мнению представителей московского центра организации дорожного движения, данное новшество позволит автомобилям двигаться быстрее, а пешеходам — не тратить время на ожидание разрешающего сигнала светофора».