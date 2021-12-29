Вашингтон, 29 декабря, 2021, 08:01 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден 27 декабря попросил Конгресс снять ограничение на перевод заключенных с военной базы Гуантанамо на Кубе. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Гуантанамо

Поднятие вопроса о переводе заключенных стало возможным после подписания закона о федеральном бюджете, расходах и политике министерства обороны на 2022 год. Байден утвердил бюджет в 770 миллиардов долларов. Тем не менее, закон по-прежнему запрещает использование средств бюджета для перевода заключенных Гуантанамо под контроль других стран или в США при отсутствии «определенных условий».

Также закон обяжет департаменты и агентства предоставлять отчеты, содержащие секретную информацию, в «определенные комитеты». Отдельные пункты будут направлены на изменения в системе военной юстиции для борьбы с сексуальными домогательствами в армии США.