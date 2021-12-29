Бразилиа, 29 декабря, 2021, 08:03 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Бразилии Марсело Кейрого 27 декабря сообщил в своем твиттере о том, что «более 315 миллионов бразильцев уже привились». Согласно официальным данным, население Бразилии составляет 214 миллионов.

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После резкой критики пользователей ошибка была обнаружена и исправлена. Речь шла не о 315 миллионах привитых, а о 315 миллионах введенных доз. Кроме того, сообщается о распределении по регионам ещё 380 миллионов доз вакцины.

Другим поводом для критики министра стала задержка начала вакцинации несовершеннолетних в возрасте от пяти до 11 лет. Для получения вакцины необходимо предъявить рецепт врача и подписанное заявление родителя или опекуна. Медицинские сообщества выступают против обилия формальностей, считая, что вакцинация этой возрастной группы должна быть начата немедленно.