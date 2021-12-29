Москва, , 03:39 — REGNUM Контроль Азербайджана над стратегической дорогой в Сюнике существенно осложнил положение Армении. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 декабря заявила политолог Мариам Овсепян.

Дорога Горис — Капан Yakovlev Sergey

Эксперт отметила, что часть автодороги Горис-Капан в армянском регионе Сюник находится под контролем азербайджанской армии уже довольно продолжительное время. Недавнее помпезное открытие пограничного и таможенного постов Азербайджана, по мнению эксперта, скорее является попыткой оказать психологическое давление на армянское общество.

«Безусловно, факт контроля Азербайджаном над частью дороги Горис-Капан является вызовом с точки зрения обеспечения военной безопасности, оказывает негативное влияние на свободное передвижение людей и товаров в южном Сюнике и усложняет транспортные связи с Ираном. Именно по этой причине был построен альтернативный участок дороги, который проходит вдали от границы. Проблема новой дороги заключается в ее невысокой пропускной способности. Ведутся работы над тем, чтобы увеличить пропускную способность новой дороги», — сказала политолог.

Переход участка дороги Горис-Капан под контроль Азербайджана, скорее всего, стал результатом «геополитических процессов в условиях сложной внешнеполитической конъюнктуры», считает эксперт.

«Вполне естественно, что данное событие имело предсказуемую негативную реакцию в армянском обществе. Однако, принимая во внимание то, что данный процесс оказался растянут во времени, его кумулятивный эффект в отношении общественного сознания в Армении оказался невысоким», — отметила политолог.

Напомним, что Азербайджан установил свои посты на автодороге Горис — Капан в Южной Арменией, в связи с чем армянская сторона вынуждена была начать строительство альтернативных дорог на юг.