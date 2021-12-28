Таллин, 29 декабря, 2021, 02:05 — ИА Регнум. Готовность провести встречу с президентом России Владимиром Путиным выразил глава Эстонии Алар Карис. Об этом он заявил 28 декабря в интервью телеканалу ETV+.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Эстонский лидер отметил, что примет участие в переговорах в случае поступления соответствующего предложения. Карис также подчеркнул, что рассчитывает провести встречу с Путиным не в одиночку, а с представителями всех стран НАТО и европейских государств.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября Алар Карис заявил, что диалог с РФ лучше, чем игнорирование друг друга, особенно, если речь идет о проблемах, важных для обеих сторон.