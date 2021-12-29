Вашингтон, , 01:56 — REGNUM США решили «притормозить» атомный авианосец USS Harry S. Truman (типа Nimitz) в Средиземном море для обеспечения «постоянного присутствия в Европе» в связи с обострением ситуации вокруг Украины. Об этом со ссылкой на источник в американском военном ведомстве 28 декабря сообщает агентство Associated Press.

Авианосец США USS Harry S. Truman

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Предполагалось, что возглавляемая авианосцем ударная группа из пяти кораблей ВМС США совершит переход на Ближний Восток. Но глава Пентагона Ллойд Остин приказал временно оставить корабли в Средиземном море, где они и пребывают в настоящее время.

источник Associated Press в Пентагоне «Это необходимо для обеспечения поддержки союзникам и партнёрам США в регионе».

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин провёл в Москве брифинг для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, на котором представил развёрнутый доклад о многолетней политике НАТО по «сдерживанию» России.

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