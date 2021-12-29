Зеница, Босния и Герцеговина, 29 декабря, 2021, 03:36 — ИА Регнум. Перед торговым центром в городе Заница в Боснии и Герцеговине поставлен билборд с напоминанием о том, что не в традициях ислама праздновать Новый год.

Дарья Драй ИА REGNUM Дед Мороз

«Елка, Дед Мороз и Новый год не являются частью ислама и традиции бошняков», — цитирует надпись на билборде телеканал РТРС.

В Зенице этот билборд появился после того, как муниципальная организация Партии демократического действия Бакира Изетбеговича высказала недовольство из-за появления плакатов с поздравлениями по случаю Рождества и Нового года.

Напомним, что в БиГ бошняки, сербы и хорваты имеют статус государствообразующих народов. Бошняки исповедают ислам, сербы — православие, хорваты — католицизм.