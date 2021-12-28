Канберра, 29 декабря, 2021, 01:47 — ИА Регнум. Коронавирусную инфекцию выявили у австралийского актера Хью Джекмана. Об этом он заявил 29 декабря в видеообращении на своей странице в Twitter.

Gage Skidmore Хью Джекман

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По словам актера, факт заражения коронавирусом подтвердился после тестирования. Джекман отметил, что чувствует першение в горле и имеет небольшой насморк. Вместе с тем актер заверил, что состояние его здоровья в «в порядке». Джекман также добавил, что будет стремиться к скорейшему выздоровлению, чтобы вернуться к работе.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря в возрасте 64 лет умер актер дубляжа Андрей Ярославцев, который ранее заразился коронавирусом.