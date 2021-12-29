, 01:54 — REGNUM

Нед Прайс Ru.usembassy.gov

Решение Верховного суда РФ о ликвидации «Мемориала» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) по иску Генпрокуратуры осудил Госдепартамент США. Такое заявление сделал 29 декабря пресс-секретарь американского ведомства Нед Прайс в ходе телефонного брифинга.

Нед Прас призвал «остановить нападки на гражданское общество в России» и отметил, что в США осуждают решение Верховного суда РФ о ликвидации правозащитной организации.

Решение о ликвидации «Мемориала» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) было принято Верховным судом РФ 28 декабря. По оценке Генпрокуратуры, данная правозащитная организация занимается искажением памяти о Великой Отечественной войне и создаёт «лживый образ СССР как террористического государства». Кроме того, эксперты Генпрокуратуры выявили в деятельности «Мемориала» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) оправдание действий террористических и экстремистских организаций.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан назвал ликвидацию в России организации «Мемориал» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом), «ужасной потерей».