Москва, , 03:35 — REGNUM Россия и Казахстан потеряли очень многое, выйдя из состава общего государства. Об этом 29 декабря заявил ИА REGNUM публицист Станислав Швед.

Россия и Казахстан

«У земель, из которых потом возник Казахстан, сложная история. Были они и под татаро-монголами, и в составе Российской империи, и много под кем. Народу, который жил на этой земле, не хватило достаточно времени, чтобы самоидентифицироваться как единая нация», — заявил публицист.

«В СССР Казахстан образовался лишь в 1936 году. В 1941—1942 казахи героически воевали под Москвой. В 1970-м в учебном полку под Ленинградом из 2 тыс. новобранцев 80% были казахи. Призыв был из сёл, гор, шахтёрских поселений», — напомнил Швед.

В 1990-м Казахстан последним вышел из СССР. Пожалуй, этот советский период был для казахов периодом расцвета — поднятая целина, космодром, промышленность, отметил публицист.

Россия и Казахстан, выйдя из состава СССР, очень многое потеряли. И со временем два государства всё более отдаляются друг от друга, заметил собеседник агентства.

«Объективных причин для вражды между казахами и русскими нет. Клин вбивают между народами недруги, политики, которые делают ставку на агрессивный национализм, на ксенофобию» — подытожил публицист.

Напомним, что в Казахстане в последнее время участились случаи проявления ксенофобии в отношении русского и русскоязычного населения, дискриминации по признаку языка и политической лояльности. Так, в декабре решением судьи Ауэзовского суда г. Алма-Аты Дианы Джузбаевой был приговорён к 10 годам заключения строгого режима пророссийский блогер Ермек Тайчибеков.