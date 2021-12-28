Ханты-Мансийск, 29 декабря, 2021, 01:33 — ИА Регнум. В думе ХМАО во время обсуждении законопроекта о региональных льготах в сфере налогообложения депутат Александр Сальников («Единая Россия») оправдал повышение цен на бензин в регионе тем, что благодаря этому лучше наполняется бюджет страны. Видео с выступлением Сальникова в региональном парламенте опубликовал телеграм-канал «Ничего хорошего».

Www.ipgg.sbras.ru Карта перспектив нефтеносности Баженовской свиты: 1 – месторождения с залежами нефти в баженовской свите; 2 – скважины с испытаниями баженовской свиты на приток; 3 – высокоперспективные территории; 4 – перспективные территории; 5 – малоперспективные территории; 6 – административные границы

Бурная дискуссия развернулась после речи депутата Алексея Савинцева (КПРФ), который выступил против льгот нефтяным компаниям. Он заметил, что преференции нефтяникам даются регулярно, но они никак не меняют в лучшую сторону жизнь обычных жителей Югры.

«Бензин на заправках «Газпромнефти» в Югре дороже, чем в Тюмени и Казахстане», — отметил Алексей Савинцев.

Его пытался переубедить единоросс Александр Сальников.

«Все мы понимаем, что чем дороже бензин на нашей заправке, тем больше мы пополняем кошелек и закрома Родины. Потому что 80% в цене бензина — это налоги», — высказал свою позицию Сальников.

Как пояснил спикер думы ХМАО Борис Хохряков, налоговые льготы устанавливают не всем нефтяным компаниям, а тем, кто занимается трудноизвлекаемыми запасами.

«Мы устанавливаем льготу для предприятий, которые работают на Баженовской свите. Это, так называемые, трудноизвлекаемые запасы. Если раньше льгота по налогу на прибыль устанавливалась для предприятий, которые занимаются ведением геологоразведочных работ, поисковыми работами и добычей нефти. То сейчас эта льгота будет распространяться на предприятия и организации, которые занимаются технологией разработки трудноизвлекаемых запасов нефти и которые будут изготавливать оборудование для этого», — прокомментировал поправки спикер думы ХМАО Борис Хохряков.