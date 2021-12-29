Вашингтон, , 01:32 — REGNUM Редакция портала Comicbook выбрала победителя премии Golden Issue Award в номинации Best Ongoing Game (игра, к которой всё ещё выходят обновления). Статья была опубликована 28 декабря на сайте издания.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

В конкурсе участвовали проекты Apex Legends, Call of Duty: Warzone, Final Fantasy XIV: Online, Fortnite и Genshin Impact. В итоге журналисты решили отдать титул игре Fortnite, разработкой которой занимается компания Epic Games.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что журнал PC Gamer назвал лучшую ролевую игру 2021 года. По мнению экспертов издания, таковой стала Wildermyth от техасской компании Worldwalker Games.

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