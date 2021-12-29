29 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили отсутствие газа в трубопроводе «Ямал – Европа», пролегающем в том числе по территории Польши.

Светлана Рыбина, , 10:08 — REGNUM Решение российской компании «Газпром» в очередной раз не бронировать мощности трубопровода «Ямал — Европа» на регулярной сессии суточного аукциона, лишающее Польшу уже неделю транзита газа через свою территорию, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 29 декабря в социальной сети Facebook.

Газпром Иван Шилов © ИА REGNUM

«Просто Газпром все объёмы, согласно контрактам, уже прокачал, а дополнительных заявок к нему не поступает. Поэтому компания максимально загружает другие трубы, а эту оставляет до лучших времён. Всё логично», — считает Евгений В.

Многие пользователи пришли к выводу, что политической подоплёки в сложившейся ситуации нет. Газпром не поставляет газ по этому трубопроводу, потому что на него попросту нет спроса, пишут граждане.

«Если товар некому продать, зачем его тогда куда-то транспортировать? Это бизнес, и от этого никуда не денешься», — указывает Vanea I.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что пора российским компаниям перестать работать с европейскими странами как с бедными родственниками, следует заключать с ними долгосрочные контракты и в обязательном порядке взимать предоплату, чтобы не стать жертвой очередного обмана или манипуляций.

«И это правильное решение. Никто не смеет указывать России и, в частности, Газпрому, что, кому и каким маршрутом поставлять! Решим без сопливых и убогих. Привыкайте, сами виноваты!» — обращается Сергей М.

«И правильно Газпром делает. Сначала следует заключить контракт, получить по нему предоплату и уже потом только осуществлять поставки газа. Не нравится? Тогда на биржу! Там на большого любителя выбор», — советует Олег Г.

Часть людей полагает, что российский газ на европейском рынке станет той таблеткой, которая излечит страдающую от недостатка энергоресурсов экономику Европы, а значит, спекулянты потеряют возможность получать сверхприбыли от завышенных цен на голубое топливо.

Газопровод Kremlin.ru

«Так сам газ наш в Европе никому не нужен. Там власть в руках биржевых спекулянтов, они ещё ради роста цен газопроводы начнут повреждать. Такие сверхприбыли на дороге не валяются, да и такой шанс выпадает редко», — отмечает пользователь под псевдонимом «Дом Советов».

Ряд пользователей указывает на то, что газовыми спекулянтами в Европе становятся целые государства, которые наживаются на своих соседях, которые не заключили с Российской Федерацией долгосрочный контракт на поставки топлива.

«Смешно, но недавно ФРГ осуществляла продажу российского газа по трубопроводу «Ямал — Европа» как раз таки полякам! А работать в двух направлениях одновременно газопровод не может. В результате Германия хорошо подняла денег, нажившись на поляках! Рыночек порешал», — пишет Владимир М.

«По-моему, ясно, что недопоставленный газ в Польшу был перепоставлен в соседние с Польшей страны, которые затем перепродают российское топливо в эту самую Польшу, не забыв при этом сделать наценку. Схема, отработанная на Украине, теперь применяется по всей Европе. Кто-то торгует с США русофобией, лишается российского газа, но покупает его с наценкой у своих соседей. Вот теперь какой — международный бизнес», — написал Сергей Р.

Напомним, 27 декабря стали известны данные платформы GSA Platform, согласно которым российская компания «Газпром» на регулярной сессии суточного аукциона вновь не забронировала мощности трубопровода «Ямал — Европа», что уже неделю лишает Польшу транзита газа через свою территорию.