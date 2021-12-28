Дагестанские Огни, Дагестан, 29 декабря, 2021, 01:30 — ИА Регнум. Неизвестный злоумышленник поджёг автомобили патрульно-постовой службы (ППС), припаркованные у здания отдела внутренних дел города Дагестанские Огни. Об этом 29 декабря сообщила пресс-служба администрации города.

Jason Bolonski Горящий автомобиль

Инцидент произошёл в ночь на 27 декабря, но известно о нём стало только сейчас. По предварительным данным, неизвестный облил легковые автомобили бензином, поджёг их и скрылся с места происшествия. По записям на видеокамерах наружного наблюдения удалось установить, что злоумышленник подъехал к зданию ОВД на велосипеде.

В настоящее время идёт установление личности и розыск преступника сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о поджоге автомобиля в Бурятии на глазах у сотрудников полиции.