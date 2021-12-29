Белград, , 03:32 — REGNUM Позиция Сербской православной церкви по вопросу Косово и Метохии не изменилась, и она «всем хорошо известна». Об этом заявил патриарх Сербский Порфирий 28 декабря в эфире телеканала РТС.

Патриарх Сербский Порфирий Spc.rs

Так патриарх ответил на вопрос согласны ли все епископы СПЦ с его заявлением о том, что «референдум» по Косово и Метохии состоялся в 1389 году — в день битвы на поле Косово.

«Я пока не встретил никого из братьев епископов, а также и священников, которые не были бы согласны по поводу Косово. Для нас Косово — не только политический вопрос, это глубокий духовный вопрос. Поэтому мы говорим, что Косово — это не просто миф. Оперируя понятием «миф», вы можете выиграть или проиграть. Косово — это завет, который для нас связан с Новым заветом, а в центре Нового завета стоит святость. Для нас Косово действительно святое», — рассказал патриарх Порфирий.

Глава СПЦ добавил, что он часто пытается объяснить людям из других стран мира, чем является для сербов Косово, сравнивая его с Ватиканом. «То, что для римо-католической церкви Ватикан, это для нас Косово», — отметил патриарх Порфирий.

Напомним, что Сербская православная церковь считает Косово и Метохию неотъемлемой частью Сербии.