Москва, , 01:28 — REGNUM На юге и западе России в декабре завершилось формирование двух новых десантно-штурмовых полков Воздушно-десантных войск (ВДВ). Об этом со ссылкой на командующего ВДВ Андрея Сердюкова 29 декабря сообщает газета «Красная звезда».

ВДВ Дарья Антонова © ИА REGNUM

командующий ВДВ АндрейСердюков «В Пскове и в Крыму сформированы два десантно-штурмовых полка в составе десантно-штурмовых дивизий, которые усилили боевой потенциал наших Вооружённых сил на западе и на юге страны».

По данным Минобороны РФ, сформированный в Крыму полк был создан в рамках переформирования Камышинского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения и вошёл в состав Новороссийского соединения ВДВ. До декабря в составах Новороссийской 7-й десантно-штурмовой (горной) дивизии и Псковской 76-й десантно-штурмовой дивизии числилось по два полка.

Как сообщало ИА REGNUM, подразделения Новороссийской дивизии ВДВ РФ завершили учения в Крыму и Краснодарском крае.

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