Лусака, 29 декабря, 2021, 01:22 — ИА Регнум. В Замбии за прошедшие сутки выявили 3907 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Moffat Замбия

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По ее данным, за 24 часа в стране проверили 11 925 ПЦР-тестов на выявление COVID-19, из них 33% показали положительный результат. При этом рост заболеваемости зафиксирован во всех десяти провинциях Замбии. Власти предполагают, что это связано со стремительным распространением штамма «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Замбии достигло 238 383. Также за минувшие сутки в стране скончались семеро пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Замбии от осложнений COVID-19 умерли 3716 человек.