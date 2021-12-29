Приштина, Сербия, 29 декабря, 2021, 08:23 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Израиля 28 декабря назначило послов в семь столиц мира. Первым послом Израиля в Косово с момента установления дипломатических отношений станет Амар Зив. Об этом сообщает jerusalempost.

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Напомним, Косово и Израиль установили дипломатические отношения 4 сентября 2020 года. Это стало следствием Вашингтонских соглашений между Сербией и Косово. В марте 2021 года Косово открыло посольство в Иерусалиме. Послом Косово в Израиле стала Инес Демири.

Признание Косово позволило Израилю гордиться получением признания со стороны мусульманского государства.