Вашингтон, , 14:14 — REGNUM Портал Screen Rant назвал десять самых ожидаемых игр сервиса Xbox Game Pass, релизы которых состоятся в 2022 году. Список был опубликован на сайте издания.

Xbox Game Pass Microsoft

В топ-10 издание включило такие проекты, как Total War: Warhammer 3, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart Of Chernobyl, Redfall, Starfield и A Plague Tale: Requiem. В список также вошли игры Slime Rancher 2, Party Animals, Hello Neighbor 2, Weird West и Atomic Heart от российской студии Mundfish.

Ранее ИА REGNUMсообщило, что в 2021 году в каталог Xbox Game Pass добавили игры, суммарная стоимость которых в случае покупки составила бы около $6,3 тыс. Соответствующее исследование провели журналисты портала Loadout.