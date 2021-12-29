Вашингтон, , 01:14 — REGNUM Опубликован список из десяти самых ожидаемых игр 2022 года, которые должны появиться в сервисе подписки Xbox Game Pass. Статья была опубликована 28 декабря на портале Screen Rant.

Xbox Game Pass Microsoft

В топ-10 издание включило такие проекты, как Total War: Warhammer 3, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart Of Chernobyl, Redfall, Starfield и A Plague Tale: Requiem. В список также вошли игры Slime Rancher 2, Party Animals, Hello Neighbor 2, Weird West и Atomic Heart от российской студии Mundfish.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в 2021 году в каталог Xbox Game Pass добавили игры, суммарная стоимость которых в случае покупки составила бы около $6,3 тыс. Соответствующее исследование провели журналисты портала Loadout.

Читайте ранее в этом сюжете: В 2021 году каталог сервиса Xbox Game Pass получил игр на $6,3 тысячи