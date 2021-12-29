В оппозиции Косово потребовали отставки правительства из-за кризиса
Приштина, Сербия, 29 декабря, 2021, 08:20 — ИА Регнум. Глава парламентской фракции альянса за будущее Косово Бесник Тахири 28 декабря выступил на парламентских дебатах, посвященных накрывшему Косово энергетическому кризису, и потребовал отставки министра экономики Артане Ризновалли и всего правительства.
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Кризис
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик возложил на правительство и парламент коллективную ответственность за кризис.
Напомним, в Косово на 60 дней введено ограничение потребления электроэнергии, на поставщиков возложены специальные обязательства.