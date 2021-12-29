Ивано-Франковск, Украина, , 01:05 — REGNUM Как минимум два человека стали жертвами взрыва в реанимационном отделении Косовской центральной районной больницы в Ивано-Франковске. Об этом 29 декабря сообщила пресс-служба минздрава Украины в Facebook.

Пожар Pixabay.com

Взрыв произошёл около 22:00 мск в реанимационном отделении на первом этаже больницы. К моменту прибытия спасателей на место происшествия площадь горения составила около 55 кв. метров. В 22:42 мск пожар удалось локализовать, к 23:00 мск возгорание было ликвидировано.

На месте пожара были обнаружена два тела погибших, их личности устанавливаются. Ещё три человека были спасены. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, восемь бригад экстренной медицинской помощи и представители регионального департамента здравоохранения.

Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.

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