Светлана Рыбина, 29 декабря 2021, 10:08 — REGNUM Заявление лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о том, что украинцев долгое время обманывают, говоря о поставках газа из Европы, который на самом деле поступает из России, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение на этот счёт 29 декабря в социальной сети Facebook.
«Поймали ковбои трёх индейцев: вождя племени, простого индейца и индейца по прозвищу Орлиный Глаз. Заперли их в сарае и поставили охрану. День проходит, второй проходит, на третий день смотрят — сбежали индейцы. Ковбои в погоню. Поймали индейцев и спрашивают о том, как им удалось сбежать. А вождь им отвечает: «День мы сидим, другой день сидим, а на третий день Орлиный Глаз заметил, что у сарая нет одной стены», — вспомнил анекдот Эдуард Б.
Многие пользователи пришли к выводу, что Тимошенко — как раз таки та политическая фигура на Украине, которая, как никакая другая, знает всевозможные схемы махинаций с газом.
«В этом вопросе газовому гроссмейстеру можно верить. Она тырила российский газ, когда это ещё не было мейнстримом!» — пишет Юрий В.
Некоторые комментаторы напоминают, что именно Тимошенко, будучи на посту премьер-министра Украины, участвовала в краже российского газа из транзитной трубы, пролегающей по украинской территории.
«Юля, что, совсем забыла, как на пару с Ющенко воровала российский газ? Она тогда была премьер-министром, между прочим. Хотя да, конечно, кому, как не ей, знать все подковёрные игры в украинском государстве», — отмечает Владимир К.
Часть людей полагает, что заявление Тимошенко ни для кого не стало открытием, все и так прекрасно знали о том, что украинцы пользуются российским газом, а от того, что он реверсный, сумма слагаемых не меняется.
«Офонареть! Америку открыла! Порвала сознание украинцам окончательно! Это полный разрыв! Вот только все и так это прекрасно знали!» — считает Сергей Б.
«Интересный факт. А кто в Украине этого не знал? Схемы, взятки, ну и т.д. — это всё тоже все знают. Даже Байден уже отмечен в украинском фольклоре (коррупции). Не страна, а один огромный балаган. Кого ни поставь на роль начальника — все воруют. Удивительно, как плохо жили в России, что 30 лет тащат, воруют, вывозят и, смотри-ка, ещё есть что красть!» — удивляется Natalja M.
Ряд пользователей указывает на то, что Россия является единственным доступным для Украины поставщиком газа. Альтернативные варианты киевскому руководству попросту не по карману, пишут граждане.
«Наконец-то хоть кто-то на украинском политическом небосклоне сказал правду, чтобы набрать политических очков. Самый прикол в том, что святая вера в «европейский газ» не имеет под собой никаких оснований! Из европейских государств в достаточном для экспорта количестве голубое топливо добывают только страны Скандинавии, но его не хватает даже для покрытия половины нужд этих европейских стран, не говоря уже о снабжения других!» — написал Andrey S.
Напомним, 27 декабря лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила в эфире телеканала «НАШ» о том, что украинцев долгое время обманывают, говоря о поставках газа из Европы, который на самом деле поступает из России.